Tre arresti in una notte a Acerra e Castello di Cisterna

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Controlli notturni addi Cisterne: trein una. Sequestrate droga e una pistola clandestina Trein unaaddi. Triplo colpo per i carabinieri della locale compagnia. Il primo nel comune che ospita il comando, in via Nino Taranto. P. V., un 24enne di Volla, è finito in manette per spaccio di stupefacenti. I militari della sezione operativa locale lo hanno sorpreso mentre cedeva cinque dosi di crack ad un cliente poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Nelle tasche il 24enne aveva anche 820 euro in contante ritenuto provento illecito. È stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il secondo arresto ancora nella stessa cittadina. Si tratta ...

ACERRA E CASTELLO DI CISTERNA:in una notte, Carabinieri sequestrano droga e una pistola clandestina. Triplo colpo per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo nel comune che ospita il comando, in ...Napoli . Triplo colpo per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo nel comune che ospita il comando, in via Nino Taranto. Un 24enne di Volla, è finito in manette per spaccio di ...ACERRA E CASTELLO DI CISTERNA Triplo colpo per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo nel comune che ospita il comando, in via Nino Taranto. Pietro Visone, 24enne di Volla, è ...Triplo colpo per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo nel comune che ospita il comando, in via Nino Taranto. Pietro Visone, 24enne di Volla, è finito in manette ...