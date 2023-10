(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il Novecento ha fatto anche cose buone: “Alto gradimento”, per esempio. Almeno su un punto, la trasmissione radiofonica di Renzoe di Giannipossedeva la stessa dote di Giacomo L... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... COME IL CASO LEGATO ALLE PROTESTE E CRITICHE AVANZATE INDECENTEMENTE AL GENERALELO ... HA EVITATO DI SUPPORTARE E RAFFORZARE IL SISTEMA FAMIGLIA NATURALE CONE MADRI E FIGLI PER INDURRE ...... trucidando e facendo bruciare vive le persone asserragliate all'interno, studenti e sindacalisti - continua La terra dei- . Nel caso di, un uomo dello Stato, la Cgil non sopporta il ...

I padri di Vannacci & co. Quando Arbore e Boncompagni inscenavano la commedia italiana Il Foglio

I grandi maestri di Vannacci & co: Le divertenti commedie italiane di ... Tendenzediviaggio

Uno sguardo sul sottosopra dove le bambine vengono stuprate in famiglie in cui il padre è stupratore e la madre stuprata. E dove i trans vengono investiti per ...I padri di Vannacci & co. Ricordate “Alto gradimento” Alla radio, Arbore e Boncompagni inscenavano la commedia italiana: il militare gonfio di retorica, il prof. squattrinato, la leader femminista.