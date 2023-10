GAZZETTA – Osimhen e Napoli | addio imminente? Dietro le parole d’amore ai napoletani tanti dubbi

Osimhen va in panchina, poi entra, segna, non esulta ma comunque il suo lo fa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: Il successo del Napoli vale molto ...

SCRIVE LA GAZZETTA IN UN ALTRO ARTICOLO l successo del Napoli vale molto più dei tre punti . Non è che il 4 - 1 all'Udinese avesse allontanato tutti ...

Lae le parole diParole d'amore per la sua Napoli, per i suoi tre anni intensi vissuti in città, per la grande gioia condivisa vincendo lo scudetto, ringraziamenti ai connazionali ......delladello Sport: "Chi li prende". Inter e Milan già in fuga: +4 in classifica sulle rivali. E alla Juve va bene così: meglio l'Atalanta, ma il muro bianconero regge con Szczesny., ...

GAZZETTA - Osimhen, le sue parole per i napoletani sembrano quasi un addio AreaNapoli.it

Gazzetta su Osimhen: il suo messaggio è quasi un saluto. Pensa già ad uno step di crescita in Premier o altrove CalcioNapoli24

Nove gol in sette partite di campionato: il ritmo folle a cui sta viaggiando Lautaro Martinez in questa Serie A è persino superiore a quello tenuto da Ciro Immobile ...Victor Osimhen ha chiarito che non c’è nulla con i tifosi del Napoli ma resta la questione – seria – dei video pubblicati dal Napoli su TikTok. E sullo sfondo il rinnovo contrattuale che è rimasto lì, ...