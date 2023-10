World Padel Tour 2023 | Lebron e Galan trionfano all’Open di Dusseldorf! Tra le donne vincono ancora Josemaria Sanchez

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sono Juane Alejandroi vincitori del GermanOpen, appuntamento valevole per il. Sul campo (di colore nero) di Dusseldorf, i due ex numeri 1 al mondo hanno disputato un ottimo torneo e hanno conquistato il titolo grazie al netto successo in finale contro Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk. In campo femminile la vittoria è andata alle solite ad Arianae Paula, ormai sempre più prime nel ranking WPT. Nella settimana in cui sono circolate le prime voci di una possibile rottura della coppia al termine della stagione,hanno risposto sul campo con una serie di prestazioni di altissimo livello. I due spagnoli hanno dato dimostrazione ...

