Verona-Atalanta 0-1 | il tabellino

Non solo Cagliari-Milan. Alle 18.30, per la sesta giornata di Serie A, di scena anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini allo stadio Bentegodi...

Al Bentegodi, il match valido per il match di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al ...

Verona-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita. Scontro non semplice per la banda Gasperini, attesa ad un esame complicato in casa dei ...