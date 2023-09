Riccardo Iovino | la causa di morte dell’imprenditore di Edilizia Acrobatica

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è morto il 25 settembre 2023, adi un malore improvviso mentre praticava kitesurf. L’imprenditore genovese diaveva 58 anni e si trovava presso la spiaggia di Graneri, a La Caletta di Siniscola, in Sardegna. I funerali dell’uomo si terranno a Genova. Come riporta l’Unione Sarda, nel pomeriggio di lunedìsi trovava sulla spiaggia sferzata dal vento di grecale, insieme a tanti altri appassionati di kitesurf. L’uomo era esperto ed appassionato di questo sport, ma propabilmente adi un malore è precipitato in acqua con tutta l’imbracatura. Un bagnino lo ha raggiunto tempestivamente, ma non c’è stato nulla da fare,era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che hanno ...

Un malore improvviso ha portato via a 58 anni, fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica. È morto mentre faceva Kitesurf in Sardegna. La sua creatura, fondata nel 1994 in un garage di Genova, si è caratterizzata da ...Stamane la brutta notizia. E' morto, genovese, 58 anni, il fondatore di EdiliziAcrobatica, l'azienda con sede legale in via Turati a Milano, specializzata nei lavori edilizi ad alta quota con oltre 2.200 dipendenti e ...

Morto Riccardo Iovino, imprenditore «scalatore» che fondò EdiliziAcrobatica Il Sole 24 ORE

Morto Riccardo Iovino fondatore e Ceo di EdiliziAcrobatica dopo un malore improvviso: aveva solamente 58 anni Virgilio Notizie

La prematura scomparsa di Iovino ha avuto un impatto significativo sull’azienda, quotata su Piazza Affari nel segmento Euronext Growth Milan (Egm). Alle 10 del mattino, il titolo ha subito una perdita ...Riccardo Iovino, il fondatore di EdiliziAcrobatica, è morto improvvisamente per un malore il 25 settembre 2023. Aveva 58 anni e stava facendo kitesurf in Sardegna al momento della sua morte. La sua az ...