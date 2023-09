Phoenix | Eden 17 | la recensione | il frammento di un capolavoro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Su Disney+ è disponibile17, splendida miniserie anime tratta daldel Dio del Manga, Osamu Tezuka. Questa è la nostra. Ognidi un'opera tratta da un lavoro di Osamu Tezuka dovrebbe, come prima cosa e obbligatoriamente, ricordare al lettore l'enorme importanza che il Dio del Manga, come è conosciuto in Giappone, ha avuto nella storia e nella cultura non solo nipponica, ma mondiale. Se oggi abbiamo la possibilità di vedere al cinema, in televisione o in streaming, una miriade di anime diversi, anche di grande qualità e di straordinario successo, se nelle librerie i manga trovano sempre più spazio, il merito è senza dubbio di questo Autore straordinariamente prolifico che è stato capace, nella sua lunga carriera, di spaziare …

Da quest'opera, purtroppo rimasta incompiuta, e nello specifico dal capitolo Nostalgia, lo Studio 4°C ha tratto17 , una miniserie anime in soli 4 episodi, ora disponibile su Disney+ .

La recensione di Phoenix: Eden 17, splendida miniserie anime tratta dal capolavoro del Dio del Manga, Osamu Tezuka, disponibile su Disney+.