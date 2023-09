Bucchioni | «Juventus non all’altezza dell’Inter! Inzaghi ci lavora…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Inter e lasi tolgono cinque punti, con i nerazzurri a 15 punti e i bianconeri a 10.parla della differenza di lavoro DIFFERENZE ? Enzo, in collegamento su Sportitalia, si è espresso così: «Lanon èdell’Inter, che ha un organico più importante. Inoltre,è da tre anni che ci lavora. Juve in difficoltà, mi sembra evidente. Ci eravamo forse illusi che questa squadra avesse una fisionomia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati