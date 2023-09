Ingegneria e architettura hanno origini molto più antiche di quanto si possa immaginare

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Circa 500 mila anni fa, in un periodo più antico diprecedentemente si credesse possibile, esseri umani costruivano strutture in legno, secondo i risultati di una nuova ricerca condotta da un gruppo di studiosi provenienti dall'Università di Liverpool e dall'Università di Aberystwyth. La ricerca, pubblicata nella rivista Nature, documenta l'analisi di reperti di legno ben conservati rinvenuti nel sito archeologico delle cascate di Kalambo, in Zambia. Grazie alla datazione per bioluminescenza, si è potuto appurare come questi reperti risalgono ad almeno 476 mila anni fa, precedendo addirittura l'evoluzione della nostra specie, l'Homo sapiens. Le indagini dettagliate sulle incisioni degli strumenti di pietra presenti sul legno rivelano che antichi esseri umani, certamente di una speciediversa dalla nostra, lavorarono e unirono due ...