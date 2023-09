Pagano | “Orsi marsicani a rischio | pene più severe per chi li uccide”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 settembre 2023) ROMA – “In I Commissione alla Camera è stato appena approvato un emendamento, a mia prima e unica firma, che prevede l’inasprimento delleper chi cattura ogli. Si tratta di una specie endemica che si trova solo nell’Italia centro-meridionale e rappresenta una delle più adi estinzione in Europa, come evidenziato da un dossier dell’Ispra”. Lo scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario, coordinatore regionale Fi Abruzzo commentando l’emendamento all’Atto Camera n. 1373. “Un emendamento che ho deciso di presentare anche alla luce della recente morte dell’orsa ‘Amarena’, uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. Ricordo che gli, ...