(Di giovedì 21 settembre 2023)e ilFederico Perna registrano spesso storie Instagram in cui sono insieme e raccontano ai follower ciò che fanno e come trascorrono le giornate. L'ex...

Edoardoe Micol Incorvaia Edoardoe Micol Incorvaia hanno replicato ad Alfonso ...come per dire che quello dell'anno scorso è tutto da boicottare - ha detto il fratello di- ...Negli ultimi giorni, non sono affatto poche le voci che girano riguardo un possibile flirt tra Gaia Nicolini , la primogenita dell'ex gieffina, e il noto calciatore Radja Nainggolan , che ha giocato per anni in Italia con le squadre della Roma, dell'Inter e del Cagliari. Nelle ultime storie della ragazza di 19 anni, sono ...

Guendalina Tavassi e la cena per il fidanzato, lui non è contento: «Ti prego basta» leggo.it

Guendalina Tavassi in lacrime (dalle risate): «Non sapete che figura di m*** ho appena fatto» ilmattino.it

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna registrano spesso storie Instagram in cui sono insieme e raccontano ai follower ciò che fanno e come trascorrono le giornate.Guendalina Tavassi si è ritrovata al centro di un teatrino orchestrato dal fidanzato Federico Perna e che vede una strategia ben mirata per raggiungere lo stadio della Roma. A ...