Tributaristi | proposte per la delega fiscale | semplificazione e controllo al centro della riforma

(Di giovedì 20 luglio 2023) La Commissione Finanze e tesoro del Senato è aldi un’importante discussione sulladi, arricchita in queste ore dalleinviate daidell’Istituto Nazionale(INT). Con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra il fisco e i contribuenti, la memoria presentata dall’INT mette in luce diverse misure volte a semplificare le compensazioni erariali e a introdurre un sistema dipreventivo per prevenire truffe e errate compensazioni. Laè un’opportunità fondamentale per migliorare l’efficienza del sistema tributario e per rendere l’Italia più attraente agli occhi degli investitori esteri e dei mercati finanziari. In questo contesto, ...