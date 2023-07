Garibaldi oltre la vulgata | ecco il quarto numero della collana “I Grandi Italiani”

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 7 dic – «E duce fu alle armi, alle carene fu calafato, fu mastro d’ascia, artiere d’ogni arte, pronto ei sempre alla diversa necessità con vólto sorridente. Donato il regno al sopraggiunto re, ora sen torna al sasso di Caprera il Dittatore. Fece quel che poté. E seco porta un sacco di semente». Così Gabriele d’Annunzio immortalò Giuseppe(1807-1882), l’«eroe dei due mondi», il «duce delle camicie rosse», il condottiero dell’unificazione nazionale. Una figura controversa Malgrado susi sia detto di tutto e si sia passati dall’idolatria più esasperata alla più infame calunnia, rimane il fatto che un cantore come d’Annunzio te lo devi meritare. Il Vate, infatti, non era poeta da marchetta. E questo suo canto avuole essere ed è un inno all’eroe che fece l’Italia – l’eroe in cui d’Annunzio vede ...

... oggi al taglio del nastro di Casa Stradivari, nel palazzo in corso, alla presenza delle ...a fiere dedicate all'eccezionale filiera enogastronomica locale, che vede nel settore ......sarà allestita all'interno di un bus e che sarà visibile dal 13 al 16 luglio in Piazzaa ... Lo scorso anno avevano partecipato alla call1500 fotografi. PREMIO VITTORIA CASTAGNA La 1° ..."Per noi è un orgoglio incredibile poter riprendere questo percorso che portiamo avanti da20 ... Venerdì 7 luglio, invece, i gruppi musicali sfileranno in via, alle 10, per poi ...

Parco Portofino, Garibaldi (Pd): «Solo 3 comuni nella proposta al ... Bizjournal.it - Liguria

Modica, una delle perle barocche della Sicilia, è pronta ad accogliere i turisti e gli amanti del teatro e della musica con l’attesa nuova stagione teatrale e musicale estiva "InTeatroAperto". La Fond ...Quasi 100 eventi in programma, 110 chilometri di costa, 26 comuni coinvolti: sono questi i numeri della tre giorni di Notte Rosa ...