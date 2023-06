Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DELL’USCITA PER GUIDONIA MONTECELIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, I TRENI SARANNO DUNQUE ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21:00, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO A FINE SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ...