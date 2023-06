Un abbraccio | commosso dalla sua tenacia | il messaggio di Renzi al Cav

(Di sabato 10 giugno 2023) "Voglio partire chiedendovi un pensiero per il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con una grinta e unache noi guardiamo stupiti e anche con commozione, un grandea Silvio Berlusconi". Così il leader di Iv Matteoaprendo l'assemblea nazionale di Italia Viva al centro congressi della Stazione marittima di Napoli. Intanto arrivano notizie sulle condizioni del Cav con l'ospedale San Raffaele che "smentisce ufficialmente che in questo momento il presidente Silvio Berlusconi si trovi in terapia intensiva". Per lui proseguono i controlli, "quadro privo di criticità"

