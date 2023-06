Beach volley | World Tour 2023 Tris azzurro in semifinale a Lecce!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Sono tre le coppie italiane che sono riuscite ad accedere alle semifinali del Future di Lecce con la certezza che una di loro, in campo maschile, raggiungerà la finale, visto che è in programma una sfida tutta italiana intra Benzi/Bonifazi e Dal Corso/Viscovich. In campo femminile per l’Italia inci saranno Scampoli/Bianchin. Percorso netto, finora, per Scampoli/Bianchin che oggi nei quarti di finale hanno travolto con un secco 2-0 (21-9, 21-8) le altre azzurre Ditta/Sestini che hanno dato tutto negli ottavi battendo a sorpresa le lituane Zobnina/Kvedaraite 2-1 (23-21, 10-21, 15-10). Si è fermata nei quarti, invece, l’avventura di Mancinelli/Bianchi, che hanno lasciato intravedere ottime cose a Lecce: la coppia azzurra è stata sconfitta dalle polacche Kociolek/Lodej 2-1 (19-21, 21-12, 15-10). Negli ottavi di finale ...