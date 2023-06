Ultime Notizie – Berlusconi | dal tumore all' operazione a cuore aperto | tutti gli ' acciacchi' del Cav

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Nuovo ricovero, oggi, per Silvioal San Raffaele. E Forza Italia torna in ansia per la salute del suo anziano e longevo leader, 86 anni, di cui più di 30 spesi in politica. Non è la prima volta che il presidente di Fi si ferma per un pit stop. La sua storia politica si è sempre intrecciata a problemi fisici e malattie, con periodi più o meno lunghi di convalescenza e guarigioni. Ogni acciacco fisico è stato puntualmente dato in pasto ai media, in nome di quel principio caro a un comunicatore come lui, che il ‘corpo del capo’ esibito gioca un ruolo di primo piano in politica, anche come acchiappa consensi. In realtà i primi ricoveri sono rimasti segreti, ignoti ai più, talvolta per anni. Poi, è iniziata l’era dei bollettini medici ufficiali, quasi dettati in tempo reale, con nugoli di telecamere e cronisti asserragliati in via Olgettina, ...