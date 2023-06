Sky sospende i commentatori Bobbi e Valsecchi per i commenti sessisti in diretta tv

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 8 giugno 2023) Come riporta il Corriere della Sera, iMatteoe Davidesono stati sospesi da Sky per le battute sessiste pronunciate intv domenica 4 giugno durante ladel Gran Premio F1 di Spagna. Matteoe Davide, le due voci storiche di Sky per il commento della Formula Uno, non saranno quindi presenti per il prossimo Gran Premio in Canada, dopo le battute misogine pronunciate la settimana scorsa. Nel corso delladel Gp di Spagna, infatti, Matteodice dallo studio di Sky a Davide, inviato al circuito Formula 1 di Barcelona-Catalunya, che “dietro di lui c’è un bel “pacchetto di aggiornamenti” se si gira””, invitando il collega a voltarsi per guardare ...