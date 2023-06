Osservatorio Saie | Costruzioni in Campania | settore in crescita ma non s trova il personale qualificato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lesono un comparto fondamentale per l’economia della. Alla fine del primo trimestre 2023 ilconta più di 67.000 imprese attive, determinando il 13% di tutto il tessuto produttivo regionale. Se il numero di aziende è in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+1%), nel confronto con i livelli pre-pandemia del 2019 si è registrato un vero e proprio boom (+10%). In questo contesto, gli 11 miliardi stanziati con il Pnrr per larappresentano un’importante opportunità diper ile per tutta la regione. Al centro, la rigenerazione urbana di interi quartieri, come il progetto di riqualificazione delle periferie di Scampia e Taverna del Ferro. E proprio al tema della rigenerazione urbana, insieme a quello del comfort ...