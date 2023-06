Maltrattamenti ai danni di anziani | 7 Oss indagati a Chiaia

(Di giovedì 8 giugno 2023), continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza. Queste le accuse mosse nei confronti di sette, operatori socio sanitari di una struttura residenziale privata perdi Napoli, nel quartiere. Dalle indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Napolisarebbero emerse “reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave violenza fisica e psicologica nonché molteplici episodi di deliberata indifferenza rispetto – si legge in una nota dell’Arma – agli elementari bisogni di assistenza ai pazienti, di età compresa tra gli 80 ed i 100 anni”. Le condotte degli operatori socio sanitari, documentate da intercettazioni ambientali audio e video, sarebbero state commesse aidi ...

