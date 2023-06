Dal riciclaggio agli stagionali. Pieno di infrazioni da Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il ministro Raffaele Fitto avrà sicuramente un bel da fare considerando che, tra le sue deleghe, non c’è solo la gestione del Pnrr ma anche gli affari di politica europea. Sembrerebbe una inezia ma invece non lo è. Specie dopo aver visto la mole delle procedure di infrazione cheha aperto contro il nostro Paese. Al momento, andando a visionare la banca dati ufficiale, ne risultano ben 82. E qui se ne trova di ogni. Basti pensare che la più “vecchia” risale addirittura al 2003. Venti anni fa. E riguarda la “non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui ‘rifiuti’, 91/689/CEE sui ‘rifiuti pericolosi’ e 1999/31/CE sulle ‘discariche’”. Risultano aperte 82contro l’Italia. Alcune procedure avviate dall’Ue e mai chiuse risalgono a 20 anni fa In pratica, l’Italia non ha rispettato le norme comunitarie in materia di gestione delle ...