ChatGPT disponibile in app per iOS

(Di mercoledì 31 maggio 2023) OpenAI dopo il debutto del 19 maggio negli Stati Uniti dell’app diper iOS, la novità giunge anche in Italia. E’ possibile infatti scaricare gratuitamente l’app dall’app store di Apple. Tra le funzionalità disponibili, il supporto alla sincronizzazione delle conversazioni tra i dispositivi utilizzati.è un chatbot che utilizza l’ intelligenza artificiale ed è abilitato per conversare con un utente umano. La sigla GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, che è frutto dello sviluppo di una nuova tecnologia. Tra gli aggiornamenti disponibili, il supporto per le lingue che si leggono da destra a sinistra, l’input vocale e la cancellazione della cronologia. Il server di OpenAI continua tuttavia ancora a rilasciare aggiornamenti per poter permettere miglioramenti del servizio. Per l’utilizzo dell’app da cellulare, così ...

La sperimentazione è all'ordine del giorno usando strumenti comee Google Bard per generare ... È palese, del resto, che la musicasu Internet è accessibile a chiunque disponga di ...Nello stesso giorno in cui OpenAI rendein Italia l'applicazione ufficiale iOS del chatbot,mette un piede in Parlamento , attraverso la voce di Marco Lombardo di Azione. Al termine del proprio intervento, a proposito ...L'Era dell'IA generativa L'IA generativa - come ACE for Games ,, Adobe Firefly e ... sostengono fermamente NVIDIA: G - SYNC Ultra Low Motion Blur 2da oggi Dal 2015, l'Ultra ...

L'IA può creare musica, e ciò costituisce un problema sia per gli artisti, sia per coloro che si occupano del copyright.Il senatore Marco Lombardo di Azione termina il proprio intervento in Senato e rende noto che a scriverlo è stata l'IA di ChatGPT.