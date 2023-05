(Di lunedì 29 maggio 2023) Prima di scendere in campo contro il, l’GF sarà stato spettatore interessato di Viborg-Copenaghen, che si gioca il giorno prima, e il motivo ci appare subito chiaro guardando la classifica. La squadra di casa è fuori da tutti i giochi mentre quella ospite, già sicura di giocare almeno il playoff per un posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

...20 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE Aalborg - Horsens 12:00 Lyngby - Midtjylland 14:00 Silkeborg - Odense 14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP- Brondby 16:00......20 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE Aalborg - Horsens 12:00 Lyngby - Midtjylland 14:00 Silkeborg - Odense 14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP- Brondby 16:00......00 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE Aalborg - Lyngby 14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Viborg -14:00 FC Copenhagen - Brondby 16:00 Nordsjaelland -18:00 ...

Randers-Aarhus GF (martedì 30 maggio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Det helt store samtaleemne blandt fodboldfans i Aarhus er Yann Bisseck. Tyskeren har imponeret stort på banen, men udenfor har andre ting at se til. Hvert år hjælper han sammen med sin far børn i skol ...Uwe Rösler vil før Randers-kampen ikke fokusere på en eventuel playoff-kamp om at komme i Europa. Så længe, AGF har muligheden for at nå tredjepladsen, er det hans eneste mål.