Penalizzazione Juve | Calvo | “Ingiusta ma è acqua passata”

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Ladi 10 punti inflitta allama è “”. Queste le parole del Cfo dellantus Francesco, a Dazn, prima della gara con il Milan. La società bianconera, a quanto pare, sembra orientata ad accettare il verdetto della Corte d’appello della Figc pur continuando a considerare il procedimento ingiusto. “Noi su questo fin dall’inizio ci siamo espressi in maniera molto chiara su quelle che erano le nostre opinioni e i nostri sentimenti rispetto alle sentenze. Per cui riteniamo di essere stati punitimente, riteniamo che non ci sia stata una proporzione, sappiamo tutti bene che abbiamo incominciato i vari procedimenti giudiziari accusati di violare un articolo e abbiamo concluso condannati ...

Dieci punti diFin dall'inizio ci siamo espressi chiaramente sulle opinioni che avevamo per le sentenze. Riteniamo di essere stati condannati ingiustamente, abbiamo iniziato i ...... reduci dal pesante 4 - 1 subito dall'Empoli dopo la nuovadi 10 punti in classifica ... Calciomercato.it vi offre il big match dell'Allianz Stadium' trae Milan in tempo reale. ...Francesco Calvo a Dazn - Calciomercato.itSENTIMENTO PREDOMINANTE - '- Milan è sempre una ...per conquistare i tre punti e tenerci una porticina aperta per l'Europa che conta'- 'Su ...

Pioli, frecciata sulla penalizzazione Juve: "In un campionato regolare..." Corriere dello Sport

Torino, 28 mag. (Adnkronos) - La penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juve è ingiusta ma è "acqua passata". Queste le parole del Cfo della Juventus Francesco Calvo, a Dazn, prima della gara con il ..."Questa è sempre una partita importante, il sentimento prevalente è la giusta cattiveria agonistica per conquistarci i tre punti e lasciare una porta aperta per l'Europa che conta. Dieci punti di pena ...