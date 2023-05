Non serve il memorandum per commerciare con la Cina Parola di Meloni

Leggi su formiche

(Di domenica 28 maggio 2023) “È ancora presto per dire quale sarà l’esito della nostra valutazione, che è molto delicata e tocca interessi plurimi”, ha spiegato Giorgia, presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda suld’intesa sulla Via della Seta, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. “In ogni caso”, ha continuato, “l’Italia è l’unico membro del G7 ad aver sottoscritto ildi adesione alla Via della Seta, ma non è lo Stato europeo e occidentale che ha maggiori relazioni economiche e interscambi commerciali con la. Questo significa che si possono avere buone relazioni, anche in ambiti importanti, con Pechino senza che necessariamente queste rientrino in un piano strategico complessivo”, ha concluso la risposta. Il governo è chiamato a prendere entro fine anno: uscire dal...