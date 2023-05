Lautaro Martinez simbolo dell’Inter | è ormai un ‘serial winner’ ? CdS

(Di venerdì 26 maggio 2023)è ildi questa Inter. Il Toro con la doppietta messa a referto mercoledì sera si è regalato un altro trofeo, la Coppa Italia.è un vincitore serialefa volare l’Inter. Il Toro argentino, arrivato nell’estate del 2018 dopo un blitz invernale di Ausilio che lo prese per 25 milioni dal Racing Avellaneda, ha avuto negli anni una crescita esponenziale. I primi passi con Luciano Spalletti, l’esplosione con Antonio Conte – grazie al meraviglioso tandem Lukaku-– e la consacrazione definitiva con Simone Inzaghi.è diventato ildi questa Inter. E a soli 25 anni può ancora dare e vincere tanto. La sua bacheca è già bella ...

Milanmania: l'attacco è da rivoluzionare, serve un Lautaro Martinez Calciomercato.com

Diciamoci la verità, volenti o nolenti l’Inter sta scrivendo la storia. Ancora una volta. Seppur in modo inaspettato, almeno in Europa dove sicuramente era difficile pronosticare ...La grande prestazione del centravanti argentino rompe ogni record, con lui anche il vicepresidente non si trattiene dall'emozione e racconta il boom di sensazioni positive ...