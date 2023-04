Roma. Lite tra ragazzi nella notte, danneggiata la porta di un autobus: caccia ai vandali (Di domenica 2 aprile 2023) Roma. Ancora un autobus danneggiato. Tali episodi non sono purtroppo un caso isolato e l’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato ieri notte a seguito di una Lite tra ragazzi, probabilmente minorenni. A far scattare l’allarme l’autista del mezzo. Attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri al fine di risalire ai responsabili dell’accaduto. Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettata una baby gang L’autobus danneggiato nella notte a seguito di una Lite I fatti sono avvenuti ieri sera poco prima della mezzanotte quando, grazie ad una segnalazione, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti sono intervenuti in via Jacopo della Quercia per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023). Ancora undanneggiato. Tali episodi non sono purtroppo un caso isolato e l’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato ieria seguito di unatra, probabilmente minorenni. A far scattare l’allarme l’autista del mezzo. Attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri al fine di risalire ai responsabili dell’accaduto., nuova sassaiola contro gli: sospettata una baby gang L’danneggiatoa seguito di unaI fatti sono avvenuti ieri sera poco prima della mezzaquando, grazie ad una segnalazione, i Carabinieri della StazioneTalenti sono intervenuti in via Jacopo della Quercia per il ...

