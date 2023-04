LIVE Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Tommaso Brugnami trionfa nel volteggio!

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI DI SPECIALITA’ DEL TROFEO DI JESOLO DI13.40: Ancora Italia nella finale della trave. Queste le protagoniste: 485 YAMAGUCHI Sara JPN 426 YU Hanyue CHN 461 GOTTHARDT Marlene GER 433 MASOVA Vanesa CZE 517 VANOAGA Gabriela ROU 527 YANG Ko-Wen TPE 419 BRUNETTI-BURNS Cristella CAN 479 PEROTTI Giulia ITA 13.38: La difficoltà del primo salto e l’ottima esecuzione diha fatto la differenza ed ha regalato l’oro all’azzurro con 14.133. Argento per il canadese Canuel con 14.013 e bronzo per l’ungherese Zavory con 13.833 13.35: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!!VINCE LA GARA DELIl canadese ...

... con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata del Trofeo di Jesolo 2023 di... SEGUI LA DIRETTADiretta tv " La gara a squadre Senior e le finali di specialità verranno ...... con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata del Trofeo di Jesolo 2023 di... SEGUI LA DIRETTADiretta tv " La gara a squadre Senior e le finali di specialità verranno ...... Giulia Perotti della Libertas Vercelli, con la riserva Matilde Ferrari dellaHeaven ... RISULTATIDalla nostra inviata Giorgia Baldinacci

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA: l’Italia trionfa, punteggio mostruoso! Fate mondiali, Esposito vince OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITA’ DEL TROFEO DI JESOLO DI GINNASTICA ARTISTICA 12.58: Italia protagonista anche nella finale della sbarra maschile c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...