TS – il Torino e le grane. Non solo Adopo (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 22:32:32 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di TS: Torino – Il procuratore di Adopo, Yvan Le Mee, ha lanciato l'allarme. Adopo, in scadenza di contratto, non è contento del Toro. Ce l'ha con Ivan Juric che lo impiega poco. Nonostante le poche occasioni che ha avuto, il suo assistito è andato bene e ce l'ha con la società che non lo considera. Ha aggiunto che diversi club lo stanno cercando e a fine stagione potrebbe anche andarsene. Quello dei contratti sta diventando un problema che andrà ad aggiungersi a quello dei riscatti. Oltre ad Adopo in scadenza ci sono anche Djidji, Gemello e Aina. E poi da valutare i prestiti di Miranchuk, Vlasic, Lazaro e Gravillon: riscatti più o meno onerosi, Cairo ci pensarà fino alla fine. E in scadenza nel 2024 tanti, tanti, altri. Insomma, per Davide Vagnati il ...

