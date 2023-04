Valanghe in Norvegia, travolto un gruppo di 5 italiani: un morto e due feriti (Di venerdì 31 marzo 2023) I cinque italiani impegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino . Lo si apprende da fonti della Farnesina. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) I cinqueimpegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga inprovengono dal Vicentino . Lo si apprende da fonti della Farnesina. Fanno parte di unpiù numeroso di 8,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una valanga nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenpo… - MediasetTgcom24 : Norvegia, valanga travolge gruppo di escursionisti italiani: un morto | Serie di slavine nel Paese, altre tre vitti… - fanpage : Un gruppo di cinque italiani investito da una valanga in Norvegia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Norvegia, valanghe travolgono turisti: 4 morti. C’è anche un italiano. Un altro connazionale è grave - andreastoolbox : Valanghe in Norvegia: 5 italiani coinvolti, uno è morto - Agenzia ANSA #in #Valanghe #Norvegia: #italiani #5 ??????? -