Lo stadio fa ricco il Napoli di De Laurentiis: ricavi da record nella stagione 2022/23 (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo stadio Maradona fa registrare ricavi da record nella stagione 2022/23 del Napoli di Aurelio De Laurentiis. In casa Napoli vincere conviene, perché è chiaro che sull’onda dell’entusiasmo si acquistino più biglietti, ma anche più maglie e altri gadget ufficiali della SSCN. Insomma la passione va alimentata, nonostante quella partenopea parta da una base più che solida. Ma chiaramente a tutti fa piacere vincere, o quanto essere in grado di poter competere a grandi livelli. Basti pensare all’attesa spasmodica che c’è per l’acquisto del biglietto di Napoli-Milan in Champions League. Tutti vogliono esserci, nonostante non ci sia garanzia di vittoria. Napoli: i ricavi dello ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) LoMaradona fa registrareda/23 deldi Aurelio De. In casavincere conviene, perché è chiaro che sull’onda dell’entusiasmo si acquistino più biglietti, ma anche più maglie e altri gadget ufficiali della SSCN. Insomma la passione va alimentata, nonostante quella partenopea parta da una base più che solida. Ma chiaramente a tutti fa piacere vincere, o quanto essere in grado di poter competere a grandi livelli. Basti pensare all’attesa spasmodica che c’è per l’acquisto del biglietto di-Milan in Champions League. Tutti vogliono esserci, nonostante non ci sia garanzia di vittoria.: idello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gino_1926 : @Marekjack171 @zielulife2 Ma poi a parlare è sempre chi o non va allo stadio e se ver a partita co PEZ8 o è ricco. Da qui non si scappa. - Gino_1926 : @zielulife2 Purtroppo seguire il Napoli è una passione costosa e chi lo fa è disposto a spendere i “soldoni” ma pro… - productoresUY : RT @productoresUY: RT @ElDonylaSerena1: Per me lo stadio più mitico del mondo, ricco di storia anche drammatica. Gr… - productoresUY : RT @ElDonylaSerena1: Per me lo stadio più mitico del mondo, ricco di storia anche drammatica. Gran Parque Central,… - ElDonylaSerena1 : Per me lo stadio più mitico del mondo, ricco di storia anche drammatica. Gran Parque Central, Montevideo #Nacional… -