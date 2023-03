La squadra di Simone Inzaghi sta preparando il match casalingo contro la Fiorentina (Di mercoledì 29 marzo 2023) APPIANO GENTILE – I nerazzurri quest’oggi sono scesi in campo al Suning Training Centre. La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando in vista della sfida contro la Fiorentina, valevole per la 28ª giornata di Serie A. Il match andrà in scena a San Siro sabato 1 aprile: fischio d’inizio alle ore 18. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) APPIANO GENTILE – I nerazzurri quest’oggi sono scesi in campo al Suning Training Centre. Ladisi stain vista della sfidala, valevole per la 28ª giornata di Serie A. Ilandrà in scena a San Siro sabato 1 aprile: fischio d’inizio alle ore 18. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

