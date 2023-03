Al via l'esame della proposta per abolire l'abuso d'ufficio (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' iniziato alla Camera l'esame di quattro proposte di legge che intervengono sul reato di abuso d'ufficio, tre delle quali lo abrogano e una quarta lo tipizza. Il relatore Pietro Pittalis (Fi) ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' iniziato alla Camera l'di quattro proposte di legge che intervengono sul reato did', tre delle quali lo abrogano e una quarta lo tipizza. Il relatore Pietro Pittalis (Fi) ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???????????? AL VIA L'ITER PARLAMENTARE PER LA RATIFICA DELLA RIFORMA DEL TRATTATO MES Calendarizzata per mercoledì, ore… - 123stoka : RT @thesuperguuu: @Massimo65755300 @ellyesse x ottenere la cittadinanza in Svizzera si deve:risiedere da 12 anni. superare esame di lingua… - thesuperguuu : @Massimo65755300 @ellyesse x ottenere la cittadinanza in Svizzera si deve:risiedere da 12 anni. superare esame di l… - walterino70 : RT @riskiozero: @walterino70 Questo è l’avvocato “non per molti” che ha scritto che la costituzione di Consob come parte civile impedisce d… - riskiozero : @walterino70 Questo è l’avvocato “non per molti” che ha scritto che la costituzione di Consob come parte civile imp… -