Vucinic | «Totti capitano vero | lo scudetto alla Juve fu incredibile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di Mirkosulla sua carriera: «Rischiaima ne è valsa la pena. E poi quel primofu» Intervistato da GoalCar Mirkoha parlato della sua carriera, in particolare i periodi di Roma e. Di seguito le sue parole. ROMA – «Mi cercavano altre squadre, ma Roma è una squadra importante. C’era un’Inter stratosferica, senza di loro almeno un paio di scudetti li avremmo vinti.? È un campione. Adriano? Nonostante qualche chilo in più era un giocatore. Mi ha impressionato ma è stato un rammarico. Aveva un tocco di pfantastico. In quella Roma c’erano tanti grandi giocatori.era un...