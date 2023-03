Uomini e donne gossip, ex corteggiatrice annuncia la gravidanza con un post su Instragram (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Luchena, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne che dopo l’uscita dal programma è diventata una influencer stimata e apprezzata, ha recentemente annunciato una grande novità nella sua vita privata. La trentenne è in dolce attesa e aspetta un figlio dal suo compagno di lunga data, Maurizio Bonori, con vive una vita meravigliosa da circa due anni. Martina ha condiviso l’annuncio sui social media, in particolare è apparsa con un post dolce e toccante su Instagram. Nella foto, la ragazza torinese appare insieme al suo fidanzato, al figlio di lui avuto da una precedente relazione e con l’ecografia del nascituro in mano. Uomini e donne, l’annuncio di Martina Luchena Martina nelle scorse ore si è lasciata andare a una dedica che ha emozionato moltissimi fan, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Luchena, l’exdiche dopo l’uscita dal programma è diventata una influencer stimata e apprezzata, ha recentementeto una grande novità nella sua vita privata. La trentenne è in dolce attesa e aspetta un figlio dal suo compagno di lunga data, Maurizio Bonori, con vive una vita meravigliosa da circa due anni. Martina ha condiviso l’annuncio sui social media, in particolare è apparsa con undolce e toccante su Instagram. Nella foto, la ragazza torinese appare insieme al suo fidanzato, al figlio di lui avuto da una precedente relazione e con l’ecografia del nascituro in mano., l’annuncio di Martina Luchena Martina nelle scorse ore si è lasciata andare a una dedica che ha emozionato moltissimi fan, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Le donne transgender sono troppo forti per competere nelle categorie donne perchè sono uomini. - AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - jupiterhwaa : anche perché stranamente l'eterosessualità delle etero o l'omosessualità deglu uomini gay che dicono le stesse cose… - Nina305814471 : RT @dqRoza: @Helendear007 @dimash_official È sorprendente che i fan di Dimash non siano solo ragazze, donne e nonne, ci sono molti uomini t… -