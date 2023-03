Rai Sport, De Stefano lascia direzione (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di direttrice di Rai Sport per motivi personali”. E’ quanto si legge in una nota della Rai. “L’amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vicedirettore anziano di Rai Sport Marco Franzelli direttore ad Interim e ringrazia Alessandra De Stefano per l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi Sportivi come i Mondiali di calcio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Alessandra Deha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di direttrice di Raiper motivi personali”. E’ quanto si legge in una nota della Rai. “L’amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vicedirettore anziano di RaiMarco Franzelli direttore ad Interim e ringrazia Alessandra Deper l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventiivi come i Mondiali di calcio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - fanpage : Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. La giornalista sarebbe stata “criticata per le sue sc… - therealrispoli : RT @Luigiciccarella: Requisiti per ricoprire il ruolo di direttore di Rai Sport: ?tifare Napoli ?essere antijuventino #prisma #Juventus htt… - 19MARZO1970 : @PaPaganini @RaiDue @tommy_rai Nuovo direttore di RAI Sport! Te lo meriti. ?? - SaCe86 : #RaiSport, De Stefano si dimette: rumors, cosa c'è dietro la scelta -