Tel Aviv, proteste contro il governo: Netanyahu viene raffigurato come un imperatore romano (Di sabato 25 marzo 2023) Manifestazione nazionale a Tel Aviv contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Per il dodicesimo sabato consecutivo la folla - la settimana scorsa ci sono state circa 150 mila persone - è partita dalla centrale piazza Habima per raggiungere viale Kaplan, lungo il compound del ministero della Difesa. Ma prima di questo per tutto il giorno si sono susseguite proteste in molti parti del Paese. Circa 1.000 manifestanti hanno inscenato oggi un sit-in sotto la casa del ministro della Difesa Yoav Gallant che, secondo i media, avrebbe una posizione diversa da quella di Netanyahu nei confronti della riforma giudiziaria. Il contestato provvedimento questa settimana entra in una fase decisiva alla Knesset: il governo infatti intende approvarlo entro il 2 ...

Israele, riforma giustizia: proteste 19.55 Israele, riforma giustizia: proteste Migliaia di israeliani stanno scendendo in piazza a Tel Aviv contro la controversa riforma della giustizia promossa dal governo,in vista di una settimana chiave sia per l'iter legislativo che per la protesta. Altre grandi manifestazioni sono previste ... Ancora proteste in Israele, è la dodicesima settimana Nuova manifestazione nazionale a Tel Aviv contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Per il 12esimo sabato consecutivo la folla - la settimana scorsa ci sono state circa 150 mila persone - è partita dalla ... Tel Aviv, proteste contro il governo: Netanyahu viene raffigurato come un imperatore romano La Stampa Israele: un altro ministro chiede fermo riforma (ANSAmed) - TEL AVIV, 25 MAR - Anche il ministro dell'agricoltura Avi Dichter - dopo il responsabile della difesa Yoav Gallant - ha chiesto al premier Benyamin Netanyahu di fermare subito la legge di ...