Serena Grandi: "Ho avuto 100 uomini, il più figo è stato Panatta. Ad Agnelli dissi 'no'"

Serena Grandi festeggia 65 anni e lo fa accettando l'invito a partecipare al programma radiofonico "Un Giorno da Pecora", la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Tra una chiacchiera e l'altra, i conduttori le domandano della sua situazione sentimentale e dei suoi amori più famosi. Lei risponde: "Sono innamorata dell'amore. Uscirei solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di crimine". A questo punto il conduttore le chiede: "E' vero che ha avuto centinaia di uomini? "Sì, se guardo il mio database è così'", ammette l'attrice. Chi le è rimasto più nel cuore? "Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta – rivela – Quando l'ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto ...

