(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il k.o. di Napoli contro l'Inghilterra, l'diè volata a Malta per la seconda sfida del girone che qualifica a Euro 2024. Il c.t. ammonisce: "Non ci sono medicine giuste o sbagliate,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mancini sprona l'Italia: 'Più precisi e concentrati. Torniamo a giocare bene a calcio': Mancini sprona l'Italia: 'P… -

Dopo il k.o. di Napoli contro l'Inghilterra, l'Italia diè volata a Malta per la seconda sfida del girone che qualifica a Euro 2024. Il c.t. ammonisce: "Non ci sono medicine giuste o sbagliate, dobbiamo cercare di giocare bene a calcio. Faremo ...i suoi, fa qualche cambio, ma non basta, l'Italia è costretta a cedere ai londinesi. Doveva essere l'inaugurazione di un percorso di riscatto, di rinascita, con nuove maglie e sponsor, ...Quintetto riminese senza sorprese con Pulvirenti, Fornaciari, Gori,e Serpieri; Voltone ... Tuttavia coach Casoli non si perde d'animo ei suoi a reagire, consapevole che la differenza ...

Mancini sprona l'Italia: "Più precisi e concentrati. Torniamo a giocare bene a calcio" La Gazzetta dello Sport

Dopo il k.o. di Napoli contro l’Inghilterra, l’Italia di Mancini è volata a Malta per la seconda sfida del girone che qualifica a Euro 2024. Il c.t. ammonisce: "Tutte le gare hanno la stessa ...Blog Calciomercato.com: Giovedì 23 Marzo 2023 si è aperta la fase di qualificazione degli Azzurri di Roberto Mancini valida per un posto ad Euro2024 che ...