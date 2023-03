Guerra in Ucraina, l’annuncio di Putin: «A luglio dislocheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia» (Di sabato 25 marzo 2023) l’annuncio di Putin dalla Russia, in un’intervista ai media russi riportata dalle agenzie di stampa locali, è di quelli che segna un’ulteriore passo in avanti dell’escalation del conflitto ucraino, ormai in corso da oltre un anno. «Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia: Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dislocato lì armi nucleari tattiche», ha dichiarato Putin, «la Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari. Ora schiereremo lì anche 10 aerei in ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023)didalla Russia, in un’intervista ai media russi riportata dalle agenzie di stampa locali, è di quelli che segna un’ulteriore passo in avanti dell’escalation del conflitto ucraino, ormai in corso da oltre un anno. «Il primosarà completata la costruzione di un deposito diin: Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dislocato lì», ha dichiarato, «la Russia ha già consegnato allail sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare. Ora schiereremo lì anche 10 aerei in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Travaglio: “Noi stiamo tenendo artificialmente in piedi un paese FALLITO e in più gli mandiamo armi contribuendo al… - putino : I russi che sono andati in Ucraina ufficialmente a “denazificare” un Paese guidato da un presidente ebreo, sono sta… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - epizefiri : RT @lozardituitter: Media britannici: 'Le importazioni di pesce russo nell'Unione Europea sono aumentate di un quinto, nonostante la guerra… - rosati22 : RT @Gianl1974: In Buriazia, i pensionati hanno dato all'esercito russo la loro auto sovietica rotta GAZ-69 Nikolai e Lydia Yakovlevs dell… -