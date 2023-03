Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani Gruppi 2023: i Division trionfano tra i Gruppi Junior, secondo lo Show Roller Team (Di venerdì 24 marzo 2023) Una giornata storica per il Pattinaggio artistico a rotelle. Oggi, venerdì 24 marzo, il sistema di valutazione Rollart ha debuttato ufficialmente in ambito nazionale nella disciplina dei Gruppi Show in occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani 2023 in fase di svolgimento presso il Pala Bigi di Reggio Emilia. Al termine di una delle gare più attese, quella dei Gruppi Junior, a imporsi con ampio margine sono stati i Division. La squadra di Portogruaro, presentando un programma intitolato “Dove navigano i violini” ha avuto la meglio in tutte le quattro voci del punteggio (composto ricordiamo soltanto dalle components), ricevendo un’ottima valutazione soprattutto in “Idea e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Una giornata storica per il. Oggi, venerdì 24 marzo, il sistema di valutazione Rollart ha debuttato ufficialmente in ambito nazionale nella disciplina deiin occasione della seconda giornata dei Campionatiin fase di svolgimento presso il Pala Bigi di Reggio Emilia. Al termine di una delle gare più attese, quella dei, a imporsi con ampio margine sono stati i. La squadra di Portogruaro, presentando un programma intitolato “Dove navigano i violini” ha avuto la meglio in tutte le quattro voci del punteggio (composto ricordiamo soltanto dalle components), ricevendo un’ottima valutazione soprattutto in “Idea e ...

