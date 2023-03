"Rischio sul Fronte Sud". Meloni choc: indiscrezioni pesantissime dal Consiglio Ue (Di giovedì 23 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha portato a uno "choc geopolitico" che non ha investito solo il Fronte Est dell'Europa ma anche il Fronte Sud, quello che tocca il Mediterraneo e l'area del Sahel. E' quanto ha sostenuto - a quanto si apprende - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Consiglio europeo nella sessione dei lavori che ha visto ospite il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. La linea portata dal capo di governo si è incentrata sulle conseguenze della guerra in Ucraina nell'area Sud, sensibile - ha spiegato - su due fronti in particolare, quello migratorio e quello alimentare. Tra i fattori destabilizzanti la premier ha citato anche la presenza della Wagner nell'area del Sahel. Nel corso della sessione, si apprende ancora, Guterres ha ringraziato l'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha portato a uno "geopolitico" che non ha investito solo ilEst dell'Europa ma anche ilSud, quello che tocca il Mediterraneo e l'area del Sahel. E' quanto ha sostenuto - a quanto si apprende - la presidente delGiorgiaintervenendo aleuropeo nella sessione dei lavori che ha visto ospite il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. La linea portata dal capo di governo si è incentrata sulle conseguenze della guerra in Ucraina nell'area Sud, sensibile - ha spiegato - su due fronti in particolare, quello migratorio e quello alimentare. Tra i fattori destabilizzanti la premier ha citato anche la presenza della Wagner nell'area del Sahel. Nel corso della sessione, si apprende ancora, Guterres ha ringraziato l'Italia ...

