Pechino Express | Alessandra Demichelis e Lara Picardi | «Mai più un viaggio così!»

A dare filo da torcere ai vip della nuova edizione di Pechino Express ci sono anche Alessandra Demichelis e Lara Picardi, professione avvocato (da formularsi rigorosamente al maschile). La coppia ha già fatto parlare di sé prima ancora che iniziasse la gara lungo la via delle Indie, promettendo di fornire parecchi spunti di riflessione al pubblico tv e, ça va sans dire, al popolo dei social. Niente peli sulla lingua e prontezza di parola a prova di aula, Demichelis e Picardi ci hanno raccontato alcuni dettagli sulla loro avventura, in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. "Quando sono stata chiamata e mi hanno proposto di partecipare a Pechino

