Inghilterra, Rice: «Abbiamo preso tanti spunti positivi dalla gara contro la Francia»

Declan Rice, centrocampista dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia.

PAROLE – «Abbiamo preso tanti spunti positivi dalla gara contro la Francia, sappiamo che possiamo essere competitivi contro le più forti ma ora dobbiamo fare il passo ulteriore, vincere un trofeo. Kane? Ogni volta che segna si capisce quanto è importante questa maglia per lui. E' un ottimo leader, un vero capitano. Saremmo molto contenti dovesse battere il record domani sera».

