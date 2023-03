Valanga di fango di Massini su MelonI: “Ecco perché le piacciono solo i profughi ucraini...” (Di martedì 21 marzo 2023) Stefano Massini, scrittore e attore, è ospite della puntata del 21 marzo di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, e affronta il tema migranti dando addosso a Giorgia MelonI: “A MelonI piacciono i profughi ucraini, perché sono di pelle bianca… Sono come noi, sono più simili a noi e ci rompono meno le scatole”. “C'è del razzismo?” chiede quindi la conduttrice dopo la forte affermazione, Massini replica: “Oggi in Aula è stato sollevato il teorema Pasolini, il famoso articolo in cui diceva di non avere gli indizi ma sapeva chi erano i responsabili. Oggi è stato sollevato questo tema, non ci sono le prove, ma c'è qualcosa dietro, una mentalità che non è che renda responsabile MelonI la madre, nessuna la accusa di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Stefano, scrittore e attore, è ospite della puntata del 21 marzo di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, e affronta il tema migranti dando addosso a Giorgia: “Asono di pelle bianca… Sono come noi, sono più simili a noi e ci rompono meno le scatole”. “C'è del razzismo?” chiede quindi la conduttrice dopo la forte affermazione,replica: “Oggi in Aula è stato sollevato il teorema Pasolini, il famoso articolo in cui diceva di non avere gli indizi ma sapeva chi erano i responsabili. Oggi è stato sollevato questo tema, non ci sono le prove, ma c'è qualcosa dietro, una mentalità che non è che renda responsabilela madre, nessuna la accusa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MangelaVilo : @vnconsciovs No, lui le ha versato una valanga di fango per mesi e lei gli ha inviato una diffida legale. Ora lui f… - arringagnolo : @massimo0551 @Frances83647434 @ilmessaggeroit Ritengo che la signora si esprima in un modo inaccettabile. Detto ciò… - Beverlydreams : @O_GFVIP Ieri lei, la fata e 'non mi fido' le hanno buttato addosso una valanga di fango. Antonella non cambierà mai. -