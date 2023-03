Retegui, ora parla Scaloni: 'Ecco perché giocherà per l'Italia e non per l'Argentina' (Di martedì 21 marzo 2023) Mateo Retegui giocherà con la Nazionale Italiana e non con quella Argentina. Il tema è molto caldo in Sudamerica e l'ha affrontato... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Mateocon la Nazionalena e non con quella. Il tema è molto caldo in Sudamerica e l'ha affrontato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Retegui, parla il padre Carlos: 'Innamorato di Vieri, oggi di Lautaro. Ora testa al Tigre, ma in futuro...' - sportli26181512 : Retegui, ora parla Scaloni: 'Ecco perché giocherà per l'Italia e non per l'Argentina': Mateo Retegui giocherà con l… - NicoLuperini : #Lazio su Zapelli, #Inter su Retegui. Interessamenti che arrivano solo ora che sono #Azzurri. Significa 2 cose:… - Seifah3 : #inter #calciomercato #retegui Questi vi prendono per il culo e ancora parlate Ora prendono il clone farlocco di La… - UgoBaroni : RT @capuanogio: #Mancini senza punte è a caccia di attaccanti: possibile il debutto subito di #Retegui. Il ct si è lasciato alle spalle i p… -