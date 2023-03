Omicidio a Napoli, fermato presunto killer: è un 20enne di Barra figlio di un camorrista ucciso in agguato (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, ucciso a colpi di pistola domenica notte a Mergellina. Un giovane di 20 anni, Francesco Pio Valda (nella... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone,a colpi di pistola domenica notte a Mergellina. Un giovane di 20 anni, Francesco Pio Valda (nella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA C’è un sospetto per l’omicidio di Francesco Maimone, il 18enne ucciso a Mergellina - armidago68 : RT @ChiranAngelgela: Omicidio a Napoli, fermato il killer: è un 20enne di Barra Ma non si può essere ammazzati per un piede pestato. L'as… - RitaC70 : Omicidio agli chalet di Mergellina: gli spari tra due gruppi dopo un pestone su un piede - AdriJuve64 : Francesco ucciso a 18 anni a Napoli, fermato il presunto killer: è un 19enne di Barra. L'omicidio per un piede pest… - direpuntoit : A sparare contro il 18enne ucciso a #Napoli è stato il figlio di un affiliato a un clan camorristico: gli contestan… -