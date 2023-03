LIVE Roma-Barcellona 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Salma con un gol meraviglioso porta in vantaggio le spagnole (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Graham Hansen ancora con giochi di prestigio sulla linea di fondo, Ceasar riesce alla fine ad evitare la rimessa dal fondo. 40? Bonmati prova il tiro da fuori area, deviazione di Linari ed ennesimo corner di questo primo tempo per le ragazze di Giraldez. 39? Non cambia l’andamento della partita, è sempre il Barcellona ad avere la palla tra i piedi. 38? Prima ammonizione del match, Paredes questa volta nell’anticipo non trova la palla ma solo le gambe. 36? Tutto confermato dal VAR, che esordisce in questa fase della competizione, le blaugrana sono riuscite a scardinare la difesa della squadra di Spugna dopo mezz’ora di grande calcio. 35? Azione molto confusa dove la Roma si era praticamente fermata perché pensava il pallone fosse uscito. Paredes ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Graham Hansen ancora con giochi di prestigio sulla linea di fondo, Ceasar riesce alla fine ad evitare la rimessa dal fondo. 40? Bonmati prova il tiro da fuori area, deviazione di Linari ed ennesimo corner di questo primo tempo per le ragazze di Giraldez. 39? Non cambia l’andamento della partita, è sempre ilad avere la palla tra i piedi. 38? Prima ammonizione del match, Paredes questa volta nell’anticipo non trova la palla ma solo le gambe. 36? Tutto confermato dal VAR, che esordisce in questa fase della competizione, le blaugrana sono riuscite a scardinare la difesa della squadra di Spugna dopo mezz’ora di grande. 35? Azione molto confusa dove lasi era praticamente fermata perché pensava il pallone fosse uscito. Paredes ...

