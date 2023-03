“Convocarlo non aveva senso” Scaloni chiarisce ogni dubbio (Di martedì 21 marzo 2023) Scaloni ha parlato di un giocatore che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti. Tale mormorio deriva da un avvenimento recente Il commissario tecnico dell’Argentina si è espresso riguardo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 21 marzo 2023)ha parlato di un giocatore che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti. Tale mormorio deriva da un avvenimento recente Il commissario tecnico dell’Argentina si è espresso riguardo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Retegui, Scaloni: «Non ero determinato a convocarlo» - CalcioArg : #Scaloni: 'Se #Retegui gioca con l'Italia spero faccia bene. Non ha senso pensare se poteva giocare con l’Argentina… - CalcioNews24 : #Scaloni snobba così #Retegui - aebeh_ : @tuskatore Ma poi mette valutazione 10/10 ma non conclude l'articolo con 'pioli pelati bastardo sbrigati a convocarlo' o qualcosa di simile - milan_mirrors : @dick_handley Ho scritto convocarlo, non farlo giocare subito -