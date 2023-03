Sintesi e obiettivi della Real Sociedad (Di sabato 4 marzo 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 03/03/2023 In onda alle 23:48 TEC Gli uomini di Imanol hanno pareggiato 0-0 contro il Cadice e hanno aggiunto la loro terza partita senza vittorie Fali ha spaventato la squadra di Sergio González quando è stato portato via in barella a causa di un forte incidente IL Società Reale non poteva superare la buca che lo ha lasciato senza vincere per tre partite in LaLiga Santander e ha pareggiato 0-0 contro il Cadice alla Reale Arenavedendo in pericolo il suo terzo posto e minimizzando il suo attacco davanti all’immensità di Conan Ledesma al cancello andaluso. SCHEDA DATI Lega Santander RSO CAD FORMAZIONI Società Reale ricordo; Gorosabel (Alone, 81?), Zubeldia, Le Normad, Rico; ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 03/03/2023 In onda alle 23:48 TEC Gli uomini di Imanol hanno pareggiato 0-0 contro il Cadice e hanno aggiunto la loro terza partita senza vittorie Fali ha spaventato la squadra di Sergio González quando è stato portato via in barella a causa di un forte incidente IL Societàe non poteva superare la buca che lo ha lasciato senza vincere per tre partite in LaLiga Santander e ha pareggiato 0-0 contro il Cadice allae Arenavedendo in pericolo il suo terzo posto e minimizzando il suo attacco davanti all’immensità di Conan Ledesma al cancello andaluso. SCHEDA DATI Lega Santander RSO CAD FORMAZIONI Societàe ricordo; Gorosabel (Alone, 81?), Zubeldia, Le Normad, Rico; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sdavite110 : @enzoben43 @CarloCalenda @matteorenzi @ellyesse se c'è questo spazio,una buona comunicazione ragiona subito su alle… - MiuccioPrado : @PBalabam Ho letto in un articolo di Avvenire che sono i russi a parlare di attacchi perché in sintesi pare che abb… - BrunoZariati : RT @AngeloPasquare1: @iltrumpo Non è proprio così Secondo me l'adesione non deriva dal fatto che vinca uno o altro ma da adesione ai conten… - AngeloPasquare1 : @iltrumpo Non è proprio così Secondo me l'adesione non deriva dal fatto che vinca uno o altro ma da adesione ai con… - lucakajami : @AndreaGalliano8 Poi si misura rispetto agli obiettivi che non necessariamente sono monodimensionali (ad esempio il… -